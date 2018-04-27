أوتاوا 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري بالطلبة الدارسين والمبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مدينة لندن (اونتاريو) بحضور الملحق الثقافي الدكتور فوزي بخاري .واطمأن السفير السديري على أحوال الطلبة وسعى لتذليل العقبات التي قد تعترض دراستهم في كندا بالتنسيق مع الملحقية الثقافية بأوتاوا .كما حثهم على أن يمثلوا بلدهم خير تمثيل ويستفيدوا من هذه الفرصة الدراسية على اكتساب العلوم والخبرات التي تفتح لهم أبواب المستقبل بكل جدارة ، مشيرًا إلى أن الوطن يتطلع إلى إسهاماتهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية 2030 وبرامجهما المختلفة .م ك // انتهى //19:20ت م