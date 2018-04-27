واشنطن 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل اليوم، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو ، على هامش الاجتماع الوزاري لحلف الناتو .وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر نيوريت في بيان صحفي إن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع عددًا من القضايا الثنائية والوضع في سوريا .وأشارت هيذر إلى اتفاق الوزيرين على أهمية قيمة الشراكة الأمريكية التركية في المنطقة والحفاظ على التواصل الوثيق بينهما .م ك // انتهى //19:20ت م