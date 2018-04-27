سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره التركي
الجمعة 1439/8/11 هـ الموافق 2018/04/27 م واس
واشنطن 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واس
التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل اليوم، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو ، على هامش الاجتماع الوزاري لحلف الناتو .
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر نيوريت في بيان صحفي إن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع عددًا من القضايا الثنائية والوضع في سوريا .
وأشارت هيذر إلى اتفاق الوزيرين على أهمية قيمة الشراكة الأمريكية التركية في المنطقة والحفاظ على التواصل الوثيق بينهما .
م ك // انتهى //
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