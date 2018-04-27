الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسيرأس معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية (107)، وذلك ضمن اجتماعات المنظمة السنوية لمجلسها التنفيذي المكون من سبعة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية لمدة سنتين والذي ستختتم أعماله الأحد القادم في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في المجلس التنفيذي وممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.ويتضمن الوفد السعودي عضوية كل من معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، ومستشار معالي وزير الخدمة المدنية عبدالله المجيش، ومدير عام التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية محمد الصالح.وستتناول موضوعات الاجتماع مجموعة من القرارات والتوصيات الداعمة لمسيرة العمل العربي المشترك في مجال التنمية الإدارية وبما سيعود على بيئة العمل في المجتمعات العربية بالمزيد من التطور والنماء، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي.وكان معالي مدير عام معهد الإدارة العامة قد رأس الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مستوى السادة المندوبين الخبراء من الدول العربية اليوم الجمعة، بحضور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني.يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت في عام 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية للمساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة. وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، وعددها 22 دولة. فيما يتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية من خلال أنشطتها الرئيسة والمتمثلة في الدراسات الاستشارية والتدريب والجوائز وغيرها.// انتهى //19:34ت م