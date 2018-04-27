القاهرة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسوصل إلى القاهرة ظهر أمس وفد سعودي مكون من معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد منسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي المصري ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، في إطار الأعمال ذات الصلة بمجلس التنسيق، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في المجلس .وسيلتقي أعضاء الوفد مع بعض أعضاء الجانب المصري في المجلس، وهم: وزراء الإسكان والاستثمار والشؤون الاجتماعية والسياحة والثقافة، ضمن اللقاءات الدورية المتواصلة بين مسؤولي البلدين الشقيقين، بما يؤكد متانة ورسوخ العلاقات السعودية - المصرية، وسعيهما الحثيث من أجل تنسيق الجهود المشتركة بما يعود على البلدين الشقيقين وشعبيهما بالخير ومزيد من التنمية والازدهار .م ك // انتهى //19:35ت م