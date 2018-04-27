واشنطن 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأجرى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس محادثات هاتفية اليوم ، مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني .وأعرب بنس ، وفقًا لبيان صحفي صدر اليوم من البيت الأبيض ، عن تعازي الإدارة لهجمات تنظيم داعش الإرهابي الأخيرة ضد الشعب الأفغاني الذي كان يسعى للمشاركة في العملية الانتخابية لبلدهم .وأبرز نائب الرئيس الأمريكي خلال المحادثة الهاتفية أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية شاملة من أجل استقرار وفعالية حكومة كابل على المدى الطويل .وأكد التزام بلاده بالشراكة مع الحكومة الأفغانية وقوات الأمن الأفغانية ودعمهما في إطار استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجنوب آسيا .م ك // انتهى //19:35ت م