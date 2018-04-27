سياسي / نائب الرئيس الأمريكي يتباحث هاتفيًا مع الرئيس الأفغاني
الجمعة 1439/8/11 هـ الموافق 2018/04/27 م واس
واشنطن 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واس
أجرى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس محادثات هاتفية اليوم ، مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني .
وأعرب بنس ، وفقًا لبيان صحفي صدر اليوم من البيت الأبيض ، عن تعازي الإدارة لهجمات تنظيم داعش الإرهابي الأخيرة ضد الشعب الأفغاني الذي كان يسعى للمشاركة في العملية الانتخابية لبلدهم .
وأبرز نائب الرئيس الأمريكي خلال المحادثة الهاتفية أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية شاملة من أجل استقرار وفعالية حكومة كابل على المدى الطويل .
وأكد التزام بلاده بالشراكة مع الحكومة الأفغانية وقوات الأمن الأفغانية ودعمهما في إطار استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجنوب آسيا .
م ك // انتهى //
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