بريدة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأصدر فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم (110) ترخيصاً جديد وتجديداً لعدد من الأنشطة السياحية في منطقة القصيم خلال عام 2017م .وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح أن التراخيص الجديدة، شملت بـ (3) فنادق جديدة و(25) ترخيصاً لوحدة سكنية مفروشة وترخيصاً واحداً لفندق طريق وترخيصاً واحداً لنزل سياحي و (8) تراخيص لوكالات سفر وسياحة و ترخيصين لمنظمي رحلات سياحية و (4) تراخيص لمرشدين سياحيين، كما أتم الفرع تجديد (66) ترخيصاً لعدد من الانشطة السياحية شملت تجديد ترخيص فندقين و (37) ترخيصاً لوحدة سكنية مفروشة و(22) ترخيصاً لوكالة سفر وسياحة ورخصتي تنظيم رحلات سياحية ورخصتي إرشاد سياحي .وبين أن الفرع أصدر اعتماداً لـ (10) مخططات لإنشاء فنادق جديدة وأجنحة فندقية و (12) طلباً لنزل سياحية ووحدات سكنية.// انتهى //19:37ت م