باريس 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسرحبت فرنسا بتبني الكوريتين "إعلان بانمونجوم" للسلام والرخاء والوحدة في شبه الجزيرة الكورية، معربة عن أملها أن يسهم الإعلان في إحلال سلام دائم .وأشادت فرنسا- في بيان صادر عن وزارة الخارجية- برغبة البلدين في العمل على هدف مشترك يتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مشيرة إلى انتظارها اتخاذ خطوات ملموسة لنزع الأسلحة النووية بشكل كامل ونهائي ويمكن التحقق منه .وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، أكدا التزامهما نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة في أعقاب قمة تاريخية جمعت بينهما اليوم .// انتهى //19:40ت م