سياسي / موسكو ترحب بقمة الكوريتين وتعدها خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية
الجمعة 1439/8/11 هـ الموافق 2018/04/27 م واس
موسكو 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واس
رحبت الخارجية الروسية بقمة زعيمي الكوريتين، مؤكدة أن موسكو تقيم هذه القمة كخطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية وإقامة علاقات قوية .
وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم ، أن روسيا ترحب باللقاء الناجح بين زعيمي الكوريتين وتعده خطوة مهمة لسول وبيونج يانج للمصالحة الوطنية وإقامة علاقات قوية .
وأضاف البيان أن الجانب الروسي ينطلق من أن العمل يفترض أن يؤدي إلى استئناف المفاوضات المتعددة الأطراف لوضع نظام سلمي وأمني في شمال شرقي آسيا .
// انتهى //
19:50ت م