موسكو 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسرحبت الخارجية الروسية بقمة زعيمي الكوريتين، مؤكدة أن موسكو تقيم هذه القمة كخطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية وإقامة علاقات قوية .وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم ، أن روسيا ترحب باللقاء الناجح بين زعيمي الكوريتين وتعده خطوة مهمة لسول وبيونج يانج للمصالحة الوطنية وإقامة علاقات قوية .وأضاف البيان أن الجانب الروسي ينطلق من أن العمل يفترض أن يؤدي إلى استئناف المفاوضات المتعددة الأطراف لوضع نظام سلمي وأمني في شمال شرقي آسيا .// انتهى //19:50ت م