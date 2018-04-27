الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسشارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أمس ، في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان "لا مال لدعم الإرهاب " .واستعرض المؤتمر المبادرات العديدة التي قادتها المملكة العربية السعودية منها ، تأسيس التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وتأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) .يذكر أن أعمال المؤتمر في باريس اختتمت ، بحضور فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وبمشاركة نحو 500 خبير و80 وزيراً من 72 دولة، لتبادل الخبرات لمحاربة تمويل التنظيمات الإرهابية.// انتهى //20:29ت م