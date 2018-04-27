إسلام آباد 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واساستدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد جي بي سينغ للاحتجاج على إطلاق القوات الهندية النار على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أنه تم تسليم الدبلوماسي الهندي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تطالب الجانب الهندي بضرورة احترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة مع باكستان في عام 2003م، والكف عن استهدف المدنيين الأبرياء بإطلاق النار على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير.وأضاف البيان أن استهداف المدنيين يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.م ر // انتهى //20:32ت م