جدة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم بياناً عن الحالة الجوية التي أثرت مؤخراً على مناطق المملكة خاصة منطقتي الرياض والقصيم .

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها قامت بدورها ، سواء من خلال الآلية المتبعة مع الجهات الحكومية وجدولها الزمني لمتابعة الظواهر الجوية، والتنبيه والتحذير عنها بوقت كاف، أو توعية المجتمع بالحالة الجوية من خلال منظومة إعلامية وتوعوية متكاملة لذلك.

وأكدت الهيئة أنه في يوم " 18 أبريل 2018م " قامت ببث البيان الأول عن الحالة الجوية الذي تضمن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، وشمل البيان أيضاً أن الحالة المطرية ستُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية.

وأضافت أنها أصدرت بيان إلحاقي عن استمرار الحالة الجوية يوم " 24 أبريل 2018م " ، فيما تم من خلال النظام الآلي للإنذار المبكر إصدار التنبيهات والتحذيرات حسب الحالة وتأثيرها على كل منطقة على مدار الساعة ، حيث أصدر أكثر من " 20 " تنبيهاً متقدماً وتحذيراً على منطقتي الرياض والقصيم فيما يخص الحالة الجوية التي شهدتها.

وبينت الهيئة أنها تعمل على الاستفادة من جميع القنوات المتاحة التي تسهم في وصول المعلومات الأرصادية على مدار الساعة للمجتمع ، فيما يخص دورها في التوعية بالظواهر الجوية مشيرة إلى أن لديها منظومة إعلامية متكاملة في هذا الجانب تشمل حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل " sms " لساكني المناطق المتضررة والتطبيقات المعنية بالأرصاد على الهواتف الذكية بالإضافة إلى نشر المعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة مثل بث نشرة الطقس على الحساب الرسمي للهيئة في "سناب شات" وكذلك إصدار التنبيهات والتحديثات للحالة الجوية عبر كل من حساب الهيئة على "تويتر" و"فيس بوك" .

كما أن الهيئة ومن خلال مواقعها الإلكترونية تتيح للجمهور معرفة معلومات الطقس مثل النظام الآلي للإنذار المبكر، وأيضاً خدمة " 988 " التي تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنين.

ولفتت الهيئة النظر إلى أنها في مثل هذه الحالات تعمل على تكثيف نشاطها بمتابعة الحالة وضمان وصول المعلومة للجميع من خلال التنسيق مع الجهات المختصة للعمل كلا حسب اختصاصه ودوره ، وتدعو الهيئة الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

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