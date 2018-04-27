إسلام آباد 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسلقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب أكثر من ثلاثين بجروح جراء انفجار وقع اليوم بحفل زفاف في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية ألقاها مجهولون على أشخاص كانوا مجتمعين في بلدة "دندي سكني" الواقعة قرب الحدود مع أفغانستان بمقاطعة وزيرستان، مما أدى إلى مقتل شخصين على الفور وإصابة أكثر من ثلاثين بجروح.وأضافت أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع قبل وصول قوات الأمن التي قامت بحملة تمشيط للبحث عنهم، مشيرة إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في المستشفى القريب لاستقبال الضحايا، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.م ر // انتهى //21:28ت م