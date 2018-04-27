القاهرة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسضمن زيارة وفد مجلس التنسيق السعودي المصري للقاهرة حاليا التقى معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء منسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي المصري الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بعدد من المطورين العقاريين وممثلي الشركات المصرية العاملة في مجال التطوير العقاري.وتم خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات ومن بينها مجال التعاون في قطاع التطوير العقاري وتبادل الخبرات فيه.وعرض معالي وزير الإسكان الاستاذ ماجد الحقيل خلال اللقاء رؤية المملكة 2030 في مجال تطوير القطاع العقاري وما تتضمنه من أهداف ومراحل، مشيراً إلى الدعم السخي الذي يلقاه قطاع التطوير العقاري والإسكان من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لتنمية القطاع وزيادة عدد المستفيدين من برامجه ومبادراته عبر الشراكة مع القطاع الخاص.وحث أصحاب المعالي الوزراء خلال اللقاء ممثلي الشركات المصرية على الاستفادة من المشاريع الضخمة التي تشهدها المملكة في مجال التطوير العقاري وما توفره من مصادر تمويل ودعم من قبل الحكومة .وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية والدخول في تحالفات للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها السوق السعودي للمستثمرين في هذا المجال.م ك // انتهى //21:36ت م