بروكسل 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستنسحب من الصفقة النووية مع إيران التي تم التوصل إليها عام 2015م، لكنه أوضح أنه من غير المرجح أن تلتزم بها واشنطن ما لم يتم إجراء تغييرات كبيرة عليها.وقال بومبيو في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل " لم يتم اتخاذ أي قرار، ومن غير المرجح أن يظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الصفقة بعد مايو".م ر // انتهى //21:38ت م