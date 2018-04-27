تونس 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسوقعت تونس والولايات المتحدة الأمريكية ثلاث مذكرات تفاهم بقيمة 5ر1 مليون دولار.وأوضح السفير الأمريكي لدى تونس دانيال روبينشتاين في تصريح اليوم، أن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الديوان التونسي للصناعات التقليدية ووزارة الخارجيّة الأمريكيّة ممثّلة في معهد التنمية البشريّة ومنظّمة الصحّة العائليّة الدوليّة والغرفة الأمريكيّة للتجارة بتونس، يأتي في إطار استراتيجية التعاون بين البلدين على مدى السنوات الخمس المقبلة.م ك // انتهى //21:50ت م