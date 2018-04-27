واشنطن 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واساجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي "الناتو".وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نيوريت في بيان صحفي اليوم "إن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية بما في ذلك التأثير الروسي، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط"، مضيفة أن الوزيرين اتفقا على مواصلة العمل معاً لتحديد فرص العمل لتعزيز أمن أوروبا.م ك // انتهى //21:56ت م