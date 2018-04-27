الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسكسب فريق الرائد نظيره الكوكب بأربعة أهداف مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، ضمن مباريات ذهاب ملحق الصعود والهبوط في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .سجل رباعية الرائد إسماعيل بانجورا عند الدقيقة11 " ركلة جزاء " ، ثم عزز صالح الشهري الهدف الثاني للرائد بالدقيقة 47، وجاء بالهدف الثالث اديسون تراباي عند الدقيقة72، وعصام الراقي أحرز الرابع عند الدقيقة 88، فيما سجل هدف الكوكب الوحيد ميجنان ديوف في الدقيقة 64 .ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان إياباً في محافظة الخرج في الـ 4 من مايو المقبل .// انتهى //22:41ت م