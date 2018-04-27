جيزان11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واساختتمت مساء اليوم المرحلة الأولى من الدورة التدريبية التي ينفذها مركز التنمية الاجتماعية بجازان ممثلاً بمركز الطوارئ والكوارث تحت عنوان " مهارات إدارة الطوارئ والكوارث", وذلك بفندق هوليدي بمدينة جيزان.وأوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية عامر فقيهي أن الدورة هدفت إلى تعريف المتدربين بفن إدارة الطوارئ والكوارث, وتحقيق المشاركة المجتمعية, وتأهيل قيادات من الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية للتعامل مع الطوارىء بالإضافة إلى توحيد الجهود وتنسيقها مع باقي الجهات الحكومية بالمنطقة.وأبان أن الدورة نفذت بمشاركة "45 " متدرباً يمثلون عشر جهات حكومية و35 جمعية خيرية من مختلف محافظات المنطقة , مشيراً إلى أن الدورة ستقام على أربع مستويات نظرية وعملية وتطبيقية سيتم استكمالها خلال شهر شوال المقبل .//انتهى//22:54ت م