تبوك 11 شعبان 1438 هـ الموافق 27 أبريل 2018م واسانطلقت مسأء أمس بمدينة تبوك ، فعاليات معرض صندوق التنمية العقاري بعنوان " قرضك العقاري صار أسهل " ، التي تهدف إلى التعريف ببرامج الصندوق التمويلية وذلك بمركز الحكير التجاري وتستمر لمدة ثلاثة أيام .ويقدم الصندوق من خلال هذه الفعاليات شرحاً عن منتجاته وطريقة التمويل المباشر والغير مباشر والقروض طويلة الأجل التي تتراوح مدتها من 5 - 10 سنوات وقصيرة الأجل من سنة إلى سنتين ونسبة التمويل الذي تصل إلى 100 % من الصندوق .كما استعرض الصندوق من خلال المعرض الفرص التمويلية ، وطريقة طلب هذه القروض عبر البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية .// انتهى //22:58ت م