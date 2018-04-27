اقتصادي / انطلاق فعاليات معرض صندوق التنمية العقاري بتبوك
الجمعة 1439/8/11 هـ الموافق 2018/04/27 م واس
تبوك 11 شعبان 1438 هـ الموافق 27 أبريل 2018م واس
انطلقت مسأء أمس بمدينة تبوك ، فعاليات معرض صندوق التنمية العقاري بعنوان " قرضك العقاري صار أسهل " ، التي تهدف إلى التعريف ببرامج الصندوق التمويلية وذلك بمركز الحكير التجاري وتستمر لمدة ثلاثة أيام .
ويقدم الصندوق من خلال هذه الفعاليات شرحاً عن منتجاته وطريقة التمويل المباشر والغير مباشر والقروض طويلة الأجل التي تتراوح مدتها من 5 - 10 سنوات وقصيرة الأجل من سنة إلى سنتين ونسبة التمويل الذي تصل إلى 100 % من الصندوق .
كما استعرض الصندوق من خلال المعرض الفرص التمويلية ، وطريقة طلب هذه القروض عبر البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية .
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22:58ت م