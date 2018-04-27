الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته في معسكره المقام بمدينة ماربيا الإسبانية، الذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا .وخصص المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي الفترة الصباحية لإجراء اختبارات قياس وقوة لعدد من اللاعبين في الصالة الرياضية بمقر إقامة بعثة المنتخب باستخدام أجهزة قياس متخصصة ، في حين فرض في الفترة المسائية التي أجريت على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي اختبارات سرعة وتحمل لجميع اللاعبين.وقسم المدرب الأرجنتيني لاعبي المنتخب لثلاثة مجموعات أثناء الاختبارات، التي اختتمت بتمارين الإطالة مع المعد البدني ، فيما خصص تمارين خاصة لحراس المنتخب برفقة مدرب الحراس.من جهة أخرى عقد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير المنتخب عمر باخشوين اليوم اجتماعًا بحضور جميع الأجهزة، تحدث خلاله عن أهمية المرحلة الحالية التي تستوجب التركيز العالي والانضباط المثالي لما يحقق أهداف المرحلة من خلال الاستفادة من البرامج المعدة كافة .وشهد الاجتماع تقديم خوان بيتزي ، لمدير قسم العلوم الرياضية بنادي تشلسي الإنجليزي الدكتور تيم هركنيس الذي سيعمل مع اللاعبين في الجوانب الذهنية.وسيُجري المنتخب يوم غدٍ حصة تدريبية مسائية عند الخامسة والنصف مساءً "بتوقيت إسبانيا" وذلك على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.وأكد لاعب وسط المنتخب السعودي عبدالله الخيبري أهمية المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي، واصفًا أجواء المعسكر بالجميلة لكون جميع اللاعبين حريصين على اكتساب الفائدة الكاملة وتحقيق الأهداف المرسومة من قبل الجهاز الفني.وأشاد الخيبري بالدعم الذي يلقاه من زملائه اللاعبين من أجل الدخول في الأجواء ومساعدته على اكتساب الفائدة.وشدد الخيبري بأنه سيبذل كل ما لديه ليكون ضمن خيارات المدير الفني ليقدم كل ما يملكه لخدمة المنتخب.// انتهى//23:03ت م