رياضي / المنطقة الشرقية تستضيف سباق الدراجات الهوائية المفتوح للمحترفين والهواة غداً
الجمعة 1439/8/11 هـ الموافق 2018/04/27 م واس
الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واس
يقيم الاتحاد السعودي للدراجات غداً السباق المفتوح للمحترفين والهواة بالمنطقة الشرقية ، وذلك في ختام روزنامة الموسم الرياضي الداخلي .
وسيكون انطلاق السباق الذي تبلغ مسافته 50 كيلو متراً في تمام الساعة الثامنة صباحاً من أمام محطة الحقيل على طريق شاطئ نصف القمر .
وحددت لجنة السباق موعد التسجيل في اليوم نفسه الساعة السادسة صباحاً ، مشترطة على المشاركين وجود الزي الرياضي ولبس الخوذة وإحضار إثبات الشخصية.
يذكر أن الاتحاد السعودي للدراجات سيقدم جوائز مالية للثلاثة فائزين الأوائل من المحترفين والهواة.
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