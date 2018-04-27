الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسيقيم الاتحاد السعودي للدراجات غداً السباق المفتوح للمحترفين والهواة بالمنطقة الشرقية ، وذلك في ختام روزنامة الموسم الرياضي الداخلي .وسيكون انطلاق السباق الذي تبلغ مسافته 50 كيلو متراً في تمام الساعة الثامنة صباحاً من أمام محطة الحقيل على طريق شاطئ نصف القمر .وحددت لجنة السباق موعد التسجيل في اليوم نفسه الساعة السادسة صباحاً ، مشترطة على المشاركين وجود الزي الرياضي ولبس الخوذة وإحضار إثبات الشخصية.يذكر أن الاتحاد السعودي للدراجات سيقدم جوائز مالية للثلاثة فائزين الأوائل من المحترفين والهواة.// انتهى //23:17ت م