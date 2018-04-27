الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر ، فريق الاتفاق بكأس الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات في اليوم الختامي لمنافسات الدوري بعد أن حسم لقب الدوري في الجولة ماقبل الأخيرة محققاً 63 نقطة.وسلم نزيه النصر فريق الاتفاق كأس الدوري والميداليات الذهبية بعد نهاية مباراة الاتفاق ووصيف الدوري القادسية التي انتهت بفوز الإتفاق 3 - 2 ، فيما نال القادسية الميداليات الفضية بعد حلوله في المركز الثاني ، كما حصل فريق العرض على المركز الثالث والميداليات البرونزية .// انتهى //23:24ت م