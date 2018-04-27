غزة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واساستهدفت طائرة استطلاع تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخين على الأقل اليوم، مركبي صيد في حرم ميناء مدينة غزة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن دوي انفجارين هزا المنطقة الغربية من مدينة غزة، تبين أنهما ناجمان عن صاروخين أطلقتهما طائرة استطلاع على مركبي صيد كانا يرسوان في ميناء الصيادين، مما أدى إلى تدميرهما بالكامل، دون أن يبلغ عن إصابات.م ر // انتهى //23:43ت م