عام / أمطار على محافظة حقل ومركز حالة عمار
الجمعة 1439/8/11 هـ الموافق 2018/04/27 م واس
تبوك 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018م واس
هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة حقل وضواحيها ، وعلى مركز أبو الحنشان شملت تنينير والأسمر وردة ارشيد والجديد .
كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز علقان ، شملت الصدارة والظهر وهضيب البيض والطويلات ، وعلى مركز الوادي الجديد شملت علو جله وجليله ووادي عميق ووادي دبر والشريح والثميميه ومسيهيج والهوارة وجبال الظريف وجبال التيه .
فيما هطلت أمطار مصحوبة بزخات من البرد على مركز حالة عمار ، شملت العنيق والبديع وذات حاج ورجوم الطيارة والشايب ، ارتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
// انتهى //
23:51ت م