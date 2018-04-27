تبوك 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018م واسهطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة حقل وضواحيها ، وعلى مركز أبو الحنشان شملت تنينير والأسمر وردة ارشيد والجديد .كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز علقان ، شملت الصدارة والظهر وهضيب البيض والطويلات ، وعلى مركز الوادي الجديد شملت علو جله وجليله ووادي عميق ووادي دبر والشريح والثميميه ومسيهيج والهوارة وجبال الظريف وجبال التيه .فيما هطلت أمطار مصحوبة بزخات من البرد على مركز حالة عمار ، شملت العنيق والبديع وذات حاج ورجوم الطيارة والشايب ، ارتوت على إثرها الأرض .جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //23:51ت م