غزة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واساستشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم وأصيب المئات بجروح مختلفة بينهم 6 بجروح، جراء إصابتهم بالرصاص والاختناق بالغاز المسيل للدموع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في الجمعة الخامسة لمسيرة العودة، على مقربة من الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وطبية قطاع غزة، باستشهاد الشاب عبد السلام عيد زهدي بكر (29عاماً) جراء إصابته برصاصة من النوع المتفجر في البطن، أطلقه على جنود قناصة الاحتلال، خلال مشاركته في المسيرة السلمية الشعبية على حدود المدينة الشرقية.كما استشهد الشاب محمد أمين المقيد (21 عامًا) في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال فيما استشهد الشاب خليل نعيم مصطفى عطا الله (22 عاماً) برصاص قناصة الاحتلال، قرب موقع "ملكة" شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، حسبما أفاد مستشفى الشفاء غرب المدينة.وأشارت المصادر إلى إصابة 885 مواطناً بينهم 87 إصابة تعاملت معها المستشفيات و83 تعاملت معها النقاط الطبية، التي أقيمت مؤقتاً على مقربة من السياج الفاصل شرق القطاع، من قبل الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني.م ك // انتهى //00:06ت م