تبوك 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018م واسكرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مساء أمس المتقاعدين والمتقاعدات بالإدارة ومكاتب التعليم في المحافظات ومدارس المنطقة والبالغ عددهم نحو 400 متقاعد ومتقاعدة لهذا العام من مشرفين ومشرفات وقادة مدارس ومعلمين ومعلمات وموظفين وموظفات ، وذلك بقاعة لمارا بتبوك .وأكد مدير تعليم تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في كلمته هذا الحفل يمثل لمسة وفاء وتقدير من الإدارة للزملاء والزميلات المتقاعدين والمتقاعدات تتويجاً لجهودهم ، وتقديراً لما قدموه من عطاءات خلال مسيرتهم العملية في الميدان التعليمي والوظيفي ، منوهاً بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك للعمل التعليمي في المنطقة واهتمام معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي.وقال مدير التعليم : " نوجه جميعاً إلى الزملاء والزميلات المتقاعدين والمتقاعدات ، تحية احترام وتقدير وعرفان نظير ما قدموه خلال مسيرتهم العملية وكانت ولا تزال لهم بصمات واضحة في مسيرة التعليم في المنطقة ، رفعوا الراية بأمانة وشرف، وسلموها بشرف ولن ننسى إخلاصهم وحماسهم ، وكان لكل واحد منهم تاريخه الوظيفي المشَّرف وخدمته العملية التي تميزت بالعطاء والتضحية في سبيل أداء الأمانة التي حملوها في مختلف المواقع التعليمية التي خدموا فيها وما هذه المناسبة إلا تعبير صادق عن تقديرنا لمرحلة من مراحل عطائهم الوظيفي الذي ساهموا من خلاله في نماء وتطور الوطن العزيز الغالي علينا ً جميعا والذي نفخر بانتمائنا إليه والتشرف بخدمته في كل موقع تحت ظل القيادة الحكيمة.وفي نهاية الحفل كرّم مدير التعليم ، المتقاعدين بدروع تذكارية وشهادات شكر وتقدير .فيما رعت مساعدة مدير التعليم لتعليم البنات نجلاء الشامان الحفل في قاعة النساء وكرمت المتقاعدات .// انتهى //00:08ت م