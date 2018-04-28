جدة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018م واستغلب نادي جدة على نادي التقدم من المذنب ، بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب ضمن ملحق الصعود إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ، التي أقيمت مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة .وستقام مباراة الإياب يوم الجمعة القادم على ملعب نادي النجمة في عنيزة ، حيث سيتحدد على ضوء نتيجة المباراتين إما هبوط نادي جدة إلى دوري الدرجة الثانية أو البقاء في دوري الأولى أو صعود نادي التقدم من دوري الدرجة الثانية لدوري الدرجة الأولى ولأول مرة في تاريخه.// انتهى //00:54ت م