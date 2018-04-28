غزة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسأطلقت طائرات وزوارق حربية إسرائيلية مساء اليوم عدة صواريخ وقذائف على موقع غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وعلى شاطئ المدينة دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.وأفادت مصادر فلسطينية في غزة، بأن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل صوب موقع غرب دير البلح مما أدى إلى تدميره، فيما أطلقت بحرية الاحتلال أربع قذائف على ساحل المدينة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع في أجواء دير البلح ومدينة غزة على ارتفاعات منخفضة.م ك // انتهى //01:13ت م