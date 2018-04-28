الدمام 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018م واساحتفت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل أمس، باختتام أنشطتها الطلابية، بحضور وكلاء الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك في القاعة الكبرى بمبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية بالدمام .وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش أن الجامعة خطت خطوات وتميزت في العديد من المجالات العلمية والبحثية هذا العام حيث تجاوزت عدد الأوراق البحثية لأعضاء هيئة التدريس 1300 ورقة علمية في تخصصات متعددة ، كما كُرمت الجامعة بحصول البروفيسور عبد الله الهويش على جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والإنجازات في المجال الطبي، إضافة الى حصول عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة على جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي وحصول العديد من البرامج العلمية في الجامعة على الاعتماد الاكاديمي.وأضاف إن هناك أنشطة مماثلة على مستوى الطالبات وهناك تميز وإنتاج ومراكز متقدمة حققتها الطالبات وهذا ما يثلج الصدر ويبعث في النفس الغبطة والسرور ، معرباً عن شكره لعمادة شؤون الطلاب على التنظيم والإعداد وتوالي الإنجازات الذي يضع العمادة في تحدٍ في الأعوام المقبلة، متطلعاً إلى المزيد من العطاء.من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي بن طارد الدوسري أن العمادة تعمل على إجراء دراسات مسحية لتحديد الحاجات الطلابية ، وستعقد ملتقى طلابي على مستوى جامعات المنطقة الشرقية لتأصيل الثقافة البحثية لدى الطلاب والطالبات بالتعاون الجهات المعنية وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات .واستعرض الدكتور الدوسري إنجازات العمادة وبرامجها وفعالياتها خلال العام الجامعي حيث بلغت الأنشطة أكثر من ١٠٥٨ فعالية شاركت بها عمادة شؤون الطلاب مباشرةً أو من خلال الأندية الطلابية والتعاون مع عمادات وكليات الجامعة، كما بلغت ساعات التطوع أكثر من ١٥٠.٠٠٠ ساعة تطوعية بمشاركة منسوبي العمادة والطلبة، واستفاد من هذه الأنشطة من داخل وخارج الجامعة ما يقارب ٨٥٧.٣٠٤ مستفيدين ومستفيدات .وأشار إلى أنه تم تحقيق أهداف العمادة السنوية ومنها تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج القيادة الطلابية بالتعاون مع مركز القيادة في الجامعة بواقع 5 برامج للطلاب والطالبات وتأسيس ورعاية المجالس الطلابية بالتعاون مع وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية حتى أصبحت واقعاً فعالاً وكذلك فصل الأندية التخصصية مما أعطى حراكاً تنافسيا رائعا مرتبطاً بالمناهج الدراسية وتحقيق الكثير من الإنجازات الرياضية والإبداعية على مستوى الجامعات السعودية وتحديد مؤشرات رئيسية في أداء العمادة لعدد من أنشطتها وخدماتها وإصدار مجلة بوح في عددها الرابع وتنظيم المسابقات والملتقيات على مستوى المنطقة الشرقية والمساهمة في تحقيق أعلى مستويات الخدمة المجتمعية وعناية العمادة بجميع المجالات .بعد ذلك أعلن عن نجم الجامعة حيث فاز بالمركز الأول عامر بن حسين العيسى من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وأعلن عن الفائزين بجائزة عبدالله فؤاد للتميز، وعرض مونتاج العمادة ومشهد تمثيلي مقدم من أعضاء الأندية الطلابية والأبرويت الوطني ومنولوج إنشادي .// انتهى //01:20ت م