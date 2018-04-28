الدمام 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018م واساختتمت اليوم الجولة الثانية من بطولة النخبة لكرة اليد في نسختها الـ16 على كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز ، أسفرت عن تعادل مضر مع الخليج بنتيجة (٢١-٢١) .وحصل لاعب الخليج حسن الخضراوي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتسلمها من قبل عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة اليد عبد الحميد الدحيلان.وفي اللقاء الثاني استطاع النور الفوز على الأهلي بنتيجة (٢٣-٣٠)، وحصل حارس النور محمد آل سالم على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتسلمها من قبل عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة اليد .فيما تختتم عصر غد ، منافسات البطولة، بلقاء نادي مضر مع نادي النور، عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، بحضور رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة اليد محمد المنيع ، على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام،.ويدخل مضر اللقاء وفي رصيده ثلاث نقاط يحتل بها المركز الثاني في سلم الترتيب العام لأندية البطولة ويلعب بفرصة الفوز فقط من أجل نيل اللقب الرابع له تاريخياً في البطولة ذاتها ، فيما يلعب النور المتصدر بأربع نقاط بفرصتين الفوز أو التعادل لانتزاع اللقب الثامن له تاريخاً في نفس البطولة.فيما سيلتقي نادي الخليج مع نادي الأهلي في اللقاء الأول الذي سيقام عند الساعة الثالثة عصراً في نفس الصالة، حيث يخوض الخليج اللقاء وفي جعبته نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث، بينما لا يمتلك الأهلي أي نقطة ويقع في المركز الرابع والأخير.// انتهى //01:35ت م