الأحساء 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018م واستشارك أمانة الأحساء في الاجتماع الثاني للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، وذلك في مدينة " إنتشون " الكورية خلال الفترة 26-30 أبريل 2018 .ويمثل " الأحساء المبدعة " في الاجتماع أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، ومنسق الأحساء في اليونسكو المهندس أحمد المطر.وسيتم خلال الاجتماع تقديم الأحساء كوجهة سياحية رئيسية على المستوى الوطني والإقليمي ، نظير امتلاكها لمقومات النجاح السياحي والثراء التراثي والغناء التاريخي العميق إضافة إلى عرض خبرات وتجارب الأحساء في المحافظة على التراث كأول مدينة خليجية والثالثة عربياً .وأكد أمين الأحساء رئيس الوفد المهندس عادل بن محمد الملحم خلال الاجتماع أن أمانة الأحساء تسعى في تعميق دورها المجتمعي ، عبر تقديم الخدمات للحرفيين وإشراكهم في معظم المناسبات والمهرجانات والفعاليات ، مشيداً بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية ، وسمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ المستمر لعضوية الأحساء في شبكة المدن المبدعة .// انتهى //01:53ت م