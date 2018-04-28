الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018م واستوج معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، المصارع "برون سترومان" بكأس وحزام بطولة المملكة "أعظم رويال رامبل"، بعد دخوله في منافسة مع 50 نجمًا عالميًّا الْيَوْمَ ضمن أحداث ومنافسات " WWE " على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 45 ألف متفرج .وألقى آل الشيخ كلمة في افتتاح هذا الحدث الرياضي الكبير، عبر خلالها عن سعادته بإقامة حدث عالمي بهذا الحجم، ما يدل على قدرة المملكة على تنظيم أكبر وأشهر الأحداث الرياضية العالمية.وقال: "نحقق حالياً نجاحًا جديدًا وفريدًا من نوعه - ولله الحمد - ، باستضافة العديد من الأحداث الأشهر، التي تحظى باهتمام كثير من السعوديين، واليوم تتواصل النجاحات بإقامة منافسات WWE في المملكة لمدة 10 سنوات وبشكل حصري، ولم يحدث هذا إلا بدعم كبير ومتواصل من قبل القيادة الرشيدة " ، كاشفاً عن إقامة حدث آخر لمنافسات WWE في العاصمة الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل، تفعيلاً لهذه الاتفاقية.وشارك في هذا الكرنفال العالمي الكبير عدد من النجوم العالميين في عالم المصارعة، الذين يحظون بشعبية كبيرة على مستوى العالم، وانطلقت منافسات WWE بعدد من النزالات الفردية والزوجية، حيث تواجه المصارعان الشهيران "تربل إتش" و "جون سينا"، واستطاع الأخير الفوز في تلك المواجهة، كما توج المصارع "سيدريك إلكسندر" بلقب الوزن المتوسط "الكروزيرويت"، بعد فوزه على المصارع "كاليستو"، وفي لقب "راو" للفرق الزوجية "تاق تيم"، فاز ("ووكين" مات هاردي وبراي وايت) على الفريق المكون من "شيموس وسيزارو".كما فاز بلقب الولايات المتحدة المصارع "جيف هاردي"، بعد انتصاره على الثنائي جندر ماهال ومرافقه سونيل سينج.أما في المنافسة على لقب "سماك داون تاق تيم"، فظفر باللقب بلودجون بروذيرز على فريق ذا أوسووز، وفي نزال "السلالم" على لقب الإنتركونتيننتال، حافظ المصارع "سيث رولينز" على اللقب بعد فوزه في المنافسة الرباعية على كل من "ذا ميز" و "ساموا جو" و "فين بالور".وفي نزال التحدي على لقب WWE، فاز المصارع "أي جاي ستايلز" على المصارع "شينسكي ناكامورا" بالعد الخارجي دون تثبيت أو إخضاع، وفي النزال الأشهر "نزال التابوت"، نجح المصارع العالمي الشهير "أندرتيكر" في الفوز على المصارع "روسيف"، وفي النزال التاسع من فعاليات هذا اليوم على لقب اليونيفرسال، استطاع المصارع "بروك ليسنر" الانتصار على المصارع "رومان رينز".//انتهى // ‏02:02ت م