باريس 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسنظمت المندوبية الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) أمس محاضرة بعنوان " جدة قبل مئة عام" للبروفيسور لوي بلان وذلك في مقر اليونيسكو في العاصمة الفرنسية باريس.وألقى المندوب الدائم لدى المملكة الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن الأهمية التاريخية لمدينة جدة وما توليه المملكة من عناية واهتمام بآثارها وتراثها.واستعرض البروفيسور لوي بلان خلال المحاضرة 170 صورة التقطتها عدسات المصورين والمستكشفين الفرنسيين عن مدينة جدة القديمة مع شرح لكلٍ من هذه الصور.م ر // انتهى //02:32ت م