نواكشوط 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسحقق نادي "إف سي نواذيبو" اليوم بطولة الدوري الموريتاني الممتاز بعد فوزه على نادي الحرس الوطني بهدف دون مقابل، وخسارة منافسه المباشر على اللقب نادي الكونكورد بهدف دون رد أمام نادي تفرغ زينه في ختام الجولة 22 من البطولة.وبهذه النتيجة حصل نادي نواذيبو على 54 نقطة في المركز الأول وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه نادي الوئام وعلى بعد أربع جولات من نهاية الدوري.ومن المقرر أن يشارك بطل موريتانيا الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية.// انتهى //03:22ت م