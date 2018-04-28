رياضي / النصر يتوج بطلاً للدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم
السبت 1439/8/12 هـ الموافق 2018/04/28 م واس
الرياض 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واس
حقق فريق النصر ، لقب الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين لكرة القدم ، بعد تحقيقه 52 نقطة في المركز الأول لترتيب المسابقة .
وشهدت الجولة الأخيرة خسارة النصر من الاتحاد 1-2 ، وتعادل الأهلي منافسه على اللقب مع الوحدة 1-1 ,ليحتل الأهلي المركز الثاني بـ 51 نقطة وفريق الاتحاد ثالثاً بـ 46 نقطة ، فيما جاء الهلال في المركز الرابع بـ 44 نقطة ،بعد فوزه على الرائد 4-2.
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