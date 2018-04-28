سنغافورة 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واستستضيف سنغافورة غدًا قمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) الثانية والثلاثين التي تتولى رئاستها الدورية لعام 2018.ويبحث القادة خلال القمة أولويات الآسيان، والتحديات والفرص التي تواجهها، وتعزيز المرونة والابتكار، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.وكانت سنغافورة استضافت الاجتماعات المتعلقة بالقمة، التي تضمنت اجتماع مجلس المجموعة الاقتصادية السادس عشر للآسيان واجتماع مجلس المجموعة السياسية والأمنية السابع عشر.// انتهى //04:04ت م