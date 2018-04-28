واشنطن 11 شعبان 1439 هـ الموافق 27 أبريل 2018 م واسرجّحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم إبرام اتفاق ثنائي للتجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مضيفة أن منظمة التجارة العالمية غير قادرة على إنتاج اتفاقيات متعددة الأطراف.وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نريد تجارة تتماشي من النظام التجاري المتعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية، لكننا نعترف أن منظمة التجارة العالمية كانت غير قادرة على إنجاز اتفاقية دولية خلال السنوات الماضية"، مضيفة أنها لا تستبعد مفاوضات ثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.وأكد الرئيس الأمريكي من جانبه، التزامه بمعالجة الاختلالات في التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا.م ك // انتهى //04:10ت م