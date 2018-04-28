الصحف السعودية
السبت 1439/8/12 هـ الموافق 2018/04/28 م واس
الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين والرئيس الكولومبي يستعرضان العلاقات الثنائية
الملك سلمان يطلق أكبر مشروع ترفيهي في العالم.. اليوم
الفيصل يوافق على إنشاء محطة تحلية في يلملم لخدمة 18 ألف نسمة
أمير الرياض يرعى تخريج الدفعة الـ 15 بجامعة سلطان
أمير الرياض: جامعة المجمعة مميزة.. وأدعو الجامعات الأخرى أن تحذو حذوها
أمير الجوف يوجه بالاهتمام بالمبدعين من أبناء المنطقة
فيصل بن مشعل يتفقد أحياء بريدة المتضررة من الأمطار
ريما بنت بندر تكرم خريجات جامعة اليمامة
إمام الحرم: الشريعة جاءت بآداب وأحكام لحفظ حقوق الناس وأموالهم
الشيخ الحذيفي يحذر من الانشغال بالدنيا والإعراض عن الآخرة
اعتراض صاروخ باليستي على نجران
المملكة بلسان الأمة العربية.. فلسطين قضيتنا المركزية
مساعدات إغاثية للمحتاجين في المكلا ومأرب
مفوضية حقوق الإنسان تشجب استخدام إسرائيل القوة المفرطة
السفير الشعيبي: الانقلابيون يقتلون أبناء اليمن بسلاح إيران
النظام السوري يعاقب اللاجئين بمصادرة أملاكهم
الأسد يقتل 17 مدنياً في مخيم اليرموك
وزير الخارجية الأميركي يزور المملكة
هجوم دولي يشل وكالات «داعش» الدعائية
رئيس رومانيا يطلب من رئيسة الوزراء الاستقالة بعد زيارتها إسرائيل
ميركل: الاتفاق الحالي مع إيران «غير كاف» لكبح برنامجها النووي
كوريا الشمالية تفكك برنامجها النووي.. وترمب يؤكد نهاية الحرب
ترمب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية
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