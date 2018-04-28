الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين والرئيس الكولومبي يستعرضان العلاقات الثنائيةالملك سلمان يطلق أكبر مشروع ترفيهي في العالم.. اليومالفيصل يوافق على إنشاء محطة تحلية في يلملم لخدمة 18 ألف نسمةأمير الرياض يرعى تخريج الدفعة الـ 15 بجامعة سلطانأمير الرياض: جامعة المجمعة مميزة.. وأدعو الجامعات الأخرى أن تحذو حذوهاأمير الجوف يوجه بالاهتمام بالمبدعين من أبناء المنطقةفيصل بن مشعل يتفقد أحياء بريدة المتضررة من الأمطارريما بنت بندر تكرم خريجات جامعة اليمامةإمام الحرم: الشريعة جاءت بآداب وأحكام لحفظ حقوق الناس وأموالهمالشيخ الحذيفي يحذر من الانشغال بالدنيا والإعراض عن الآخرةاعتراض صاروخ باليستي على نجرانالمملكة بلسان الأمة العربية.. فلسطين قضيتنا المركزيةمساعدات إغاثية للمحتاجين في المكلا ومأربمفوضية حقوق الإنسان تشجب استخدام إسرائيل القوة المفرطةالسفير الشعيبي: الانقلابيون يقتلون أبناء اليمن بسلاح إيرانالنظام السوري يعاقب اللاجئين بمصادرة أملاكهمالأسد يقتل 17 مدنياً في مخيم اليرموكوزير الخارجية الأميركي يزور المملكةهجوم دولي يشل وكالات «داعش» الدعائيةرئيس رومانيا يطلب من رئيسة الوزراء الاستقالة بعد زيارتها إسرائيلميركل: الاتفاق الحالي مع إيران «غير كاف» لكبح برنامجها النوويكوريا الشمالية تفكك برنامجها النووي.. وترمب يؤكد نهاية الحربترمب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية// يتبع //06:12ت م