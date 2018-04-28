الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك , الحدود الشمالية , الجوف , حائل , القصيم ،الرياض)فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق ( الجوف ، الحدود الشمالية ، الشرقية ، تبوك ، جازان ، عسير ).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 -38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:15ت م