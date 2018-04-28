‏ رفحاء 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسينظم مركز الحي المتعلم في رفحاء يوم غد الأحد دورة تدريبية بعنوان " فن الخط العربي" للمدرب معوض المغربي, وذلك بعد صلاة المغرب في مدرسة ثانوية رفحاء الليلة .وأوضح قائد المركز فليح ملاك الصخيل أن الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام, تأتي ضمن إطار عمل ومهام مركز الحي المتعلم التي تهدف إلى الاهتمام بالجوانب التعليمية ومنها تعلم فنون الخط .وبين الصخيل أن الفئة المستهدفة من عمر 15 إلى 29 عاماً .// انتهى //06:30ت م