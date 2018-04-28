طرابلس 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بتوقيع ليبيا والولايات المتحدة اتفاقيتين بشأن تقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريبوبتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات والمنافذ الليبية.وتطرقت إلى ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهود المصالحة الأخيرة والاتفاقية الموقعة بين مدينتي مصراتة والزنتان، موضحة أنها تأمل أن تمهدتلك الاتفاقية الطريق لعلاقات سلام وتعاون إيجابي بين المدينتين.ونقلت الصحف مطالبة الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي، آية السيف، جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط والعمل من أجل عودة أطفال وأهالي تاورغاء إلى مدينتهم.وعرجت على تجديد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، تأكيده على دعم البرلمان العربي للحوار بين الأطراف الليبية للوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا، مؤكدًا خلال لقائه رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري في الرباط، استعداد البرلمان العربي الكامل لدعم العملية السياسية في ليبيا.م ر // انتهى //08:10ت م