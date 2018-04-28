عام / مقتل خمسة أشخاص إثر تفجير سيارة مفخخة جنوب أفغانستان
السبت 1439/8/12 هـ الموافق 2018/04/28 م واس
كابول 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
قتل خمسة أشخاص على الاقل، بينهم أربعة مدنيين وجندي أفغاني، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة قرب منشأة أمنية في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان صباح اليوم السبت .
كما أُصيب عشرة أشخاص آخرين، بينهم سبعة مدنيين وثلاثة من أفراد قوات الأمن، في الانفجار الذي وقع في منطقة ناد علي ، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحاكم إقليم هلمند .
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
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