كابول 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسقتل خمسة أشخاص على الاقل، بينهم أربعة مدنيين وجندي أفغاني، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة قرب منشأة أمنية في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان صباح اليوم السبت .كما أُصيب عشرة أشخاص آخرين، بينهم سبعة مدنيين وثلاثة من أفراد قوات الأمن، في الانفجار الذي وقع في منطقة ناد علي ، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحاكم إقليم هلمند .ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.// انتهى //09:07ت م