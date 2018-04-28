الدمام 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة غدا الأحد، اجتماع اللجنة الثاني لعام 1439 هـ، بحضور أعضاء اللجنة العليا من الجهات الحكومية إضافة إلى أرامكو السعودية وسابك وغرفة الشرقية، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.وسيقدم أمين عام اللجنة عبدالله الراجحي، تقريراً عن مؤشرات الأداء للحوادث المرورية الجسيمة التي تشمل حوادث الوفيات وحوادث الإصابات البليغة للنصف الأول من عام 1439 هـ مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.كما سيستعرض أهم مبادرات السلامة المرورية في النصف الأول من هذا العام الهادفة لرفع مستوى السلامة المرورية بالمنطقة، ومن هذه المبادرات ما تم إنجازه حتى الآن بشأن الاستعدادات الحالية لسياقة المرأة بالمنطقة الشرقية، كما سيتطرق لمسيرة قافلة السلامة المرورية وهي أحد المبادرات في مجال التوعية المرورية التي دشنها سمو أمير المنطقة الشرقية خلال الملتقى الرابع للسلامة المرورية وتدعمها أرامكو السعودية.وسيختم أمين عام اللجنة بذكر آخر مستجدات جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي.// انتهى //09:22ت م