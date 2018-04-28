بيش 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واستحتفي جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في محافظة بيش الأربعاء المقبل،بختام برامج المجمعات القرآنية التابعة للجمعية, بحضور المحافظ حسن بن عبدالله أبوشرحة ومدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بجازان الشيخ محمد بن شامي شيبه , وذلك بقاعة شموع الواحة بالمحافظة .وأبان المدير التنفيذي للجمعية عيسى بن أحمد عكفي، أن الاحتفاء يشمل تكريم خمسة طلاب ممن أتموا حفظ كتاب الله الكريم خلال العام الحالي، إلى جانب تكريم المتميزين من طلاب حلقات التحفيظ وتكريم المعلمين والمشرفين المتميزين،والداعمين والمتعاونين مع المجمعات القرآنية بالجمعية .وأضاف أن المجمعات القرآنية التابعة للجمعية تشمل مجمع ذكركم والفاروق وذي النورين وتضم حلقاتها القرآنية نحو 232 طالبًا وطالبة خلال العام , مشيراً إلى أن البرامج التي نظمتها المجمعات إلى جانب برامج الحفظ , شملت دورات تدريبية في التفسير ومهارات التجويد ومعاني التفسير , والمسابقات القرآنية .// انتهى //09:42ت م