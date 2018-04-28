رام الله 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وإصابة المئات بجروح مختلفة بينهم ستة جروحهم خطرة، واثنان جروحهما حرجة، جراء إصابتهم بالرصاص والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مشاركتهم في الجمعة الخامسة لمسيرة العودة، على مقربة من الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة.وسلطت الضوء على القمة التاريخية التي جمعت بين رئيسي الكوريتين الشمالية والجنوبية التي تعهدا خلالها بنزع السلاح النووي وإرساء السلام بينهما.وتناقلت صحف فلسطين خبرا يفيد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض اقتراحا أميركيا للعودة للمفاوضات مع تأجيل ملف القدس للمرحلة الأخيرة.وأولت اهتمامًا بتصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، التي ساءل خلالها دول العالم وهيئاتها الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، عن تخاذلها في ردع العدوان الإسرائيلي.وأوردت صحف فلسطين قرار السلطات المصرية،فتح معبر رفح البري أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين لثلاثة أيام ابتداءً من اليوم السبت.ونشرت ما ذكره مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين من أن المزيد من الفلسطينيين غير المسلحين سيقتلون في حال لم توقف القوات الإسرائيلية استخدام القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات في قطاع غزة .م ر // انتهى //09:46ت م