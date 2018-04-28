عام / قوات أمن يمنية تقتل قياديا بارزا في تنظيم داعش الارهابي بعدن
السبت 1439/8/12 هـ الموافق 2018/04/28 م واس
عدن 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش الارهابي صالح ناصر فضل الباخشي، في عملية دهْم ناجحة نفذتها فجر اليوم وحدتي مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتين لإدارة أمن عدن على مبنى كان يتحصن فيه وعناصر آخرين من أعضاء التنظيم الارهابي .
وأوضحت إدارة الأمن في بيان لها على موقعها الرسمي في فيسبوك إن الارهابي الباخشي رفض تسليم نفسه وقام بإطلاق النار على قوات الأمن ما أدى إلى مصرعه ومقتل جندي و إصابة اثنين آخرين من قوات مكافحة الإرهاب اليمنية .
وأشار البيان إلى أن القوات اليمنية اعتقلت ثلاثة من عناصر التنظيم الارهابي كانوا إلى جانب القيادي الباخشي يطلقون النار باتجاه قوات الأمن سلموا أنفسهم بعد مقتله وجرى اقتيادهم للتحقيق.
وعثرت القوات اليمنية في المبنى الذي تم مداهمته على هواتف نقالة وأجهزة أيباد وأسلحة رشاشة .
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