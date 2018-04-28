عدن 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأعلنت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مقتل القيادي البارز في ‏تنظيم داعش الارهابي صالح ناصر فضل الباخشي، في عملية دهْم ناجحة نفذتها فجر ‏اليوم وحدتي مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتين لإدارة أمن عدن على ‏مبنى كان يتحصن فيه وعناصر آخرين من أعضاء التنظيم الارهابي .‏وأوضحت إدارة الأمن في بيان لها على موقعها الرسمي في فيسبوك إن الارهابي الباخشي رفض تسليم ‏نفسه وقام بإطلاق النار على قوات الأمن ما أدى إلى مصرعه ومقتل جندي و إصابة اثنين آخرين من ‏قوات مكافحة الإرهاب اليمنية .‏وأشار البيان إلى أن القوات اليمنية اعتقلت ثلاثة من عناصر التنظيم الارهابي كانوا إلى جانب القيادي الباخشي يطلقون ‏النار باتجاه قوات الأمن سلموا أنفسهم بعد مقتله وجرى اقتيادهم للتحقيق.‏وعثرت القوات اليمنية في المبنى الذي تم مداهمته على هواتف نقالة وأجهزة أيباد وأسلحة ‏رشاشة .‏// انتهى//‏09:56ت م