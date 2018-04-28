عمان 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، الاجتماعات التي ستعقد اليوم في مدينة العقبة لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية لمحاربة الارهاب والفكر المتطرف ، ومناقشة التحديات الأمنية.وتابعت مسيرات العودة في جمعتها الخامسة ، وما اعقبها من مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي واسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين واصابة أكثر من 600 آخرين.واهتمت ، بدعوات المفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان لاسرائيل بمنع قواتها من الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ، باعتبارها تشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة.وأبرزت الصحف تصريحات رئيسا الكوريتين بالتزامهما بالسعي إلى التوصل لاتفاق سلام دائم ونزع السلاح النووي ، عقب قمة تاريخية بينهما عند خط الحدود الفاصل بين البلدين.وأشارت إلى دعوات دول أوروبية على رأسها فرنسا، لجعل محاكمة مجرمي الحرب في سوريا شرطا أساسيا للسلام والمصالحة في سوريا.وتابعت الصحف، اهتمامها بالاحداث الميدانية في سوريا ، و مقتل 17 مدنيا بينهم سبعة اطفال جراء غارات وقصف مدفعي لقوات النظام على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.م ر //انتهى //09:56ت م