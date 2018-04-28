غزة 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واساستشهد اليوم السبت طفل فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس .وأعلنت مصادر طبية في خان يونس جنوب قطاع غزة، عن استشهاد الطفل عزام هلال عويضة ، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها جراء اصابته برصاص الاحتلال شرق المدينة يوم أمس.تجدر الاشارة أن الطفل عويضة أصيب برصاصة في رأسه أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة السلمية على مقربة من السياج الفاصل شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، ونقل على إثرها إلى المستشفى الأوروبي وحالته خطيرة جداً واعلن عن استشهاده صباح اليوم.وباستشهاد الطفل عويضة ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرة العودة في الثلاثين من مارس الماضي إلى 44 شهيداً.م ر // انتهى //10:07ت م