عدن 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسقُتل ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران في جبهة قانية محور البيضاء، وسط اليمن.‏وقال مصدر ميداني يمني، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية " 26 سبتمبر " إن القيادات الثلاثة وهم، حميد ‏أحمد يونس الكريدي وعلي دحان فرحان العبدي وإسماعيل ‏يحيى الغرباني لقو مصرعهم في اشتباكات عنيفة اندلعت بين ‏الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية من جهة وبين المليشيا ‏الانقلابية من جهة أخرى, في جبهة قانية.‏وتشهد جبهة قانية معارك متواصلة منذ الشهر الفائت تمكن ‏فيها الجيش من السيطرة علي مناطق واسعة في الجبهة ‏والوصول إلى مشارف مديرية الوهبية في البيضاء . ‏م ك // انتهى //‏10:08ت م