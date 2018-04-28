سياسي / مصرع ثلاثة قيادات حوثية في معارك مع الجيش اليمني بالبيضاء
السبت 1439/8/12 هـ الموافق 2018/04/28 م واس
عدن 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
قُتل ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة قانية محور البيضاء، وسط اليمن.
وقال مصدر ميداني يمني، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية " 26 سبتمبر " إن القيادات الثلاثة وهم، حميد أحمد يونس الكريدي وعلي دحان فرحان العبدي وإسماعيل يحيى الغرباني لقو مصرعهم في اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية من جهة وبين المليشيا الانقلابية من جهة أخرى, في جبهة قانية.
وتشهد جبهة قانية معارك متواصلة منذ الشهر الفائت تمكن فيها الجيش من السيطرة علي مناطق واسعة في الجبهة والوصول إلى مشارف مديرية الوهبية في البيضاء .
م ك // انتهى //
10:08ت م