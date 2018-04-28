الخليل 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت،و اعتقلت مواطنا فلسطينيا محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.وقالت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فوزي سعدي الرجبي ، من البلدة القديمة وسط الخليل، واقتاده إلى جهة غير معلومة.وأضافت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال داهموا عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبوا الحواجز العسكرية على مدخلها الشمالي "جورة بحلص"، ومدخلي بلدتي حلحول وسعير، وأوقفوا مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشوها ودققوا في بطاقاتهم الشخصية.م ر //انتهى//10:08ت م